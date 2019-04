Operativos en barrios de no parrillero dejan varios vehículos inmobilizados

En Jornada de Seguridad, la Secretaria del interior y Convivencia realizó operativo de control de parrillero en los barrios Bocagrande, Laguito y Castillo Grande, teniendo en cuenta que es restringido el acompañante en moto, como resultado:



55 motos revisadas.

6 comparendos por pico y placa

4 comparendos por tecnicomecanica

2 comparendos por Soat

3 comparendos por licencia de conducción

0 comparendos por parrillero .

Se revisaron 38 vehiculos:

1 comparendo a un taxi por no llevar las marquillas y distintivos correspondientes

1 comparendo a vehículo particular por no tener la tecnomecanica vigente.

La dependencia continuará realizando estos operativos por diferentes zonas de la ciudad y en establecimientos comerciales para revisar documentación y medidas de seguridad.