Campaña vial en Cartagena busca prevenir accidentes en semana santa

En las últimas horas, hombres y mujeres de la Metropolitana de Cartagena de Indias desplegaron una campaña de prevención dirigida a conductores y usuarios de la Terminal de Transportes Terrestre, para prevenir comportamientos inadecuados que afecten la seguridad vial.



Con el ánimo de fortalecer la seguridad para los viajeros, en vísperas de la Temporada de Semana Santa, en las afueras de la Terminal de transporte, funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana desplegaron una jornada lúdico – pedagógica para alertar a los conductores sobre las consecuencias de usar elementos distractores o adoptar comportamientos que afecten una conducción segura ( usar celulares, pantallas LED, comer, fumar, etc.).



Durante esta jornada, los conductores se enfrentaron a ejercicios simulados, para que comprendieran el grado de atención con el uso de dispositivos electrónicos mientras conducían y como afectaba este comportamiento su conducción, generando altas probabilidades de accidentes de tránsito por el uso de estos elementos distractores.



Como acciones previas frente a la temporada vacacional de Semana Santa que se avecina, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Cartagena, fortalecerá los dispositivos de seguridad vial y movilidad, con un incremento en los planes de control sobre las conductas de mayor riesgo de accidentalidad como son: uso de elementos distractores, embriaguez, exceso de velocidad, y el no acatamiento de las normas de tránsito; se incrementarán los planes de inspección y verificación técnico – mecánica y al estado psico anímico de los conductores; especialmente dirigidos al control al transporte de pasajeros y de empresas prestadoras de servicio turístico.



Se espera que, con las actividades de control y jornadas de prevención previstas para esta temporada, no se registren daños, lesiones y muertes en las vías urbanas y nacionales de la jurisdicción, garantizando el tránsito y transporte de forma cómoda y segura.