Cafam desistió de construir mega hotel en Villa De Leyva, Boyacá /

Las protestas y 15 cacerolazos en Villa de Leyva sí surtieron efecto para impedir que se construyera un mega centro vacacional y hotel que desde el 2015 había anunciado construir Cafam en uno de los municipios más turísticos del país.

El proyecto planteaba construir un complejo de 130 habitaciones, 24 cabañas, un spa, y un centro de convenciones para 700 personas.

Lo que mantuvo inquietos y en discordia a los pobladores, entre otras cosas era la escasez de agua por la que constantemente deben atravesar en algunos sectores, y con este proyecto, los ciudadanos advertían que podría estar en riesgo el suministro de agua para el resto del municipio, pese a que la empresa aseguraba tener un plan para evitar que eso sucediera.

Cabe recordar que el acueducto de Villa de Leyva, se abastece de la cuenca del río Cane, el cual soporta la zona urbana y alrededor de 15 acueductos veredales. Sin embargo, la comunidad asegura que el agua escasea intensamente cuando entra la temporada de sequía, lo que se convierte en un dolor de cabeza para habitantes, hoteleros, administradores turísticos y visitantes.

El manejo de las basuras también preocupaba a los oponentes de la si mega obra.

“En nuestro municipio no contamos por ahora con una planta para manejar nuestros propios residuos sólidos, pero además tampoco tenemos un programa serio para mitigar la producción de basuras. Si llegase un mega proyecto como el de Cafam, el manejo de esta situación también tendría que abocar un plan de contingencia enorme, y el municipio por ahora no ha demostrado tener cómo afrontar esto”, dijo Hamilton Cortés, uno de los integrantes del Movimiento por la protección del territorio NO megaproyectos-NO Cafam, el colectivo que se opuso constantemente a esa construcción.

Después de oponerse hasta con firmas, Cafam terminó radicando un oficio ante la secretaria de infraestructura de Villa de leyva desistiendo de la solicitud de licencia de construcción.

“Lo logramos, reunimos más de 10 mil firmas digitales, y en recolectas de firmas manuales también logramos más de 1.500 firmas, oponiéndose al proyecto. Hicimos varios derechos de petición, plantones en los principales escenarios de los festivales y eventos más concurridos de Villa de Leyva, y con esto gana el municipio, la sostenibilidad y sustentabilidad del territorio, porque antes de traer estas obras necesitamos Planeación para que propios y turistas disfruten de una Villa de Leyva con calidad de vida, con recursos naturales protegidos y con acueducto, con servicios básicos que no queden en riesgo de suspenderse para nadie”, sostuvo Cortés.

En el documento conocido por caracol radio, Cafam Retira los papeles de la licencia para volverla a presentar, con el ánimo de mejorar las condiciones del proyecto hotelero.

Aseguró Cafam que revisará nuevamente el proyecto y que volverán a tocar las puertas con otras propuestas al municipio.