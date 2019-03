Presidente Duque nombra a Andrés Rugeles como alcalde (e) de Santa Marta

El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Rugeles, fue nombrado por el presidente Ivan Duque como el nuevo alcalde encargado de la ciudad de Santa Marta.

El perfil publicado de Rugeles en la página de la Presidencia indica que es politólogo con énfasis en Economía y Estudios de América Latina de la Universidad de Los Andes y magíster en Economía Política Internacional en London School of Economics (LSE).

El secretario de Transparencia de la Presidencia además ha desarrollado cursos avanzados en Relaciones Internacionales, Ciencia Política, Negociación y Resolución de conflictos en la London School of Economics, Netherlands Institute of International Relations (Clingendal), Graduate Institute of International Studies (HEI) – Graduate Institute for Development Studies (IUED), Georgetown University / Universidad Javeriana, Organización para los Estados Americanos (OEA) y Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).

Antes de ser designado como Secretario de Transparencia por el Presidente de la República, se desempeñó como Representante de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina – en la República Argentina; Secretario General de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina; Jefe de Gabinete del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia; Jefe de Gabinete del Secretario General de la Comunidad Andina (CAN); entre otros.