Déficit de Electricaribe es de $1,3 billones: Contraloría

La situación de la empresa Electricaribe, desde el punto fiscal y de operación, ya está llegando a los límites. En este momento está presionada por un déficit de $1,3 billones, únicamente para asegurar la prestación del servicio, reveló aquí la Contraloría General de la República.



“Por condiciones índices, esta sería una compañía que tendría que hacer inversiones cercanas a los $600 mil millones de pesos y en este momento vemos que no supera los $140 mil mil millones de pesos”, aseguró el Vicecontralor, Ricardo Rodríguez Yee.



“Esa brecha se refleja claramente en la operación comercial y en la prestación y calidad del servicio, a partir de redes que no están cumpliendo con los estándares de calidad”, sostuvo.



La Contraloría encontró que la pérdida de capital de trabajo de la compañía inició en el primer trimestre de 2015 y esa situación la llevó a la crisis que tiene, aseguró también el Vicecontralor, en declaraciones que concedió luego de intervenir en un debate público sobre la situación de Electricaribe que convocó el organismo de control en Cartagena.



Sostuvo que Electricaribe minó la confianza de la banca para prestarle recursos a las compañías del sector eléctrico.



Tambén recordó que es la empresa con más reclamaciones de los usuarios en el país, aunque hoy está dando una mejor respuesta a esos reclamos.



Indicó que en algún momento habrá que responder por el pasivo pensional de los trabajadores de la empresa y eso implicaría una suma de $1,8 billones.



Para la Contraloría, es necesario alinear a todos los interesados en lograr una solución para la empresa y que los inversionistas que lleguen no resulten golondrinas.