Posible cierre de IPS NeuroKids por no pago de EPS

La deuda que actualmente las EPS tienen con Neurokids asciende a los 250 millones de pesos, por lo que la IPS que se encarga de realizar tratamientos especializados a pacientes de todas las edades que requieres atención neuronal y de desarrollo cognitivo debe dejar de prestar sus servicios.

La comunidad afectada decidió reunirse y presentar un oficio ante las autoridades de salud municipal y nacional con el fin de que se tomen medidas que eviten el cierre de la entidad.

“Estamos solicitando cuanto antes que se tomen medidas, que se llegue a unos acuerdos de pago, con el propósito de que NeuroKids reverse la decisión de cerrar los servicios. Hemos hablado con la Junta Directiva y nos han manifestado que están en total disposición de volver a prestar el servicio, siempre y cuando las EPS empiecen a pagar”. Explica Cristian Pérez, Líder por la salud de Caldas.

Dice que es importante recordar que el pasado 15 de marzo este servicio se cerró por falta de pago de las diferentes EPS y aclara que la mayor deudora de todas es la Nueva EPS con un monto de 150 millones de pesos.

Explican los padres de algunos pacientes que el portafolio es tan amplio que tienen psicología, terapia ocupacional, terapia física, terapia del lenguaje, tomatiz, neurofeedback, equinoterapia, todos con énfasis en neurodesarrollo que es lo que yo he alegado, en Manizales no lo hay, así lo traten de disuadir, Manizales no tiene ninguna entidad con énfasis en neurodesarrollo.

“Mi hijo es un menor de 14 años con parálisis cerebral e hidrocefalia, estamos en la IPS NeuroKids aproximadamente hace nueve años, el niño ha tenido muchos avances, tanto así que ya se estaba empezando a parar y a raíz de esto, la fisiatra infantil en Valle de Lili le ordenó una aplicación de toxina botulínica, sin que hasta el momento se haya podido aprovechar por la interrupción de las terapias”. Dice Martha Lucía Noreña Muñoz, madre de paciente con dificultades neurológicas.

Los usuarios expresan que de cerrar la IPS que presta los servicios de manera integral a cerca de 150 pacientes, ellos deberán solicitar sus órdenes para ser atendidos en diferentes lugares donde haya agenda disponible para ellos.