Con lágrimas en sus ojos, Alcalde de Cali le pidió perdón a la Gobernadora

En un acto por la paz, el Alcalde de Cali con lágrimas en sus ojos, ofreció excusas a la Gobernadora del Valle y al senador Alexander López, a quienes en días anteriores les había alzado la voz.

Maurice Armitage, alcalde de Cali, dio hoy un ejemplo de paz, al pedir públicamente perdón a Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, a quien le dijo en voz alta que había encontrado que ella estaría detrás del manejo politizado del deporte.

Así mismo le pidió excusas al senador Alexander López.

"La paz no es un propósito, la paz tiene que ser una actitud de los colombianos. Y yo soy el primero en dar ejemplo en la actitud. Y en ese sentido voy decir, como dijo el padre Francisco de Roux, no somos perfectos. Y tengo que dar ejemplo. En este último mes he estado exasperado y no estoy dando ejemplo en mi actitud de paz y quiero decir públicamente que le pido excusas a la gobernadora del Valle, por haberle levantado la voz", dijo el mandatario local.

Durante las excusas, que las pidió en el acto en la cual se firmó el Pacto Municipal por la Paz, la Vida y la Reconciliación, recalco que como funcionario tiene que dar ejemplo.

“Eso tengo que reconocerlo y también lo digo en el caso de Alexander Lopez, que me exaspero, Y por eso le pido excusas".