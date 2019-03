Gobernador de Boyacá respondió a denuncia por participación política

Este jueves 27 de marzo, con un video, denunciaron que el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya, estaría realizando presuntos actos de participación política a favor del actual candidato a la Gobernación de Boyacá Jhonathan Sánchez.

El video fue grabado el pasado 23 de marzo cuando el mandatario de los boyacenses, entregaba a niños de San Pablo de Borbur, al occidente de Boyacá, kits escolares.

Según fuentes cercanas a la Procuraduría, la persona que elevó la queja adujo que indirectamente, que Amaya estaría enviándole un mensaje electoral a la comunidad, al elogiar la labor del candidato cuando fue diputado.

En el video presentado a la procuraduría, el gobernador dice entre otras cosas que: “hay que hacer honor a la verdad, a (...) un hijo de Otanche, Jonathan, que se retiró, porque tenía otros proyectos, en los que yo no puedo interferir porque no puedo meter nada en la política (ni me interesa, gracias), pero sí tengo que agradecerle al exdiputado Jonathan porque hizo una gran tarea y a alguien que también ayudó mucho en el Gobierno que fue mi secretario de Minas y Energía. Gracias a él pudimos avanzar en gasificación; también en los municipios de occidente a Darío Mahecha, un aplauso para ellos dos, que son de esta región”.

Ante la queja disciplinaria, el gobernador de Boyacá respondió en un comunicado de 9 puntos. Dentro de lo más importante que destaca en esa comunicación escrita que:

En las aproximadamente 300 visitas que ha realizado a los municipios de Boyacá acostumbra a agradecer a los diputados, concejales, congresistas y demás personas que según él contribuyen al cumplimiento del Plan de Desarrollo del departamento.

Dijo que la manifestación de agradecimiento que le hace a Sánchez y a otros diputados, según él, no puede ser considerada como un respaldo en favor de candidato alguno.

Aseguró que el exdiputado Jonathan Sánchez no estaba presente en la reunión referida y precisó que mientras que el exdiputado fue elegido y pertenece a otra colectividad.

Se defendió diciendo que nunca ha favorecido a ningún candidato, y que no tiene ningún interés de hacerlo. Además dijo que su defensa está en el video completo de su intervención en ese evento, el cual dejó disponible al público en la plataforma de Youtube.

Mientras tanto, fuentes del ministerio público señalaron a Caracol Radio, que apenas se trata de la radicación de una queja disciplinaria con un material que sustenta el presunto delito en el que habría incurrido el gobernador de Boyacá por un supuesto proselitismo político, y que se encargará la procuraduría de revisar la contundencia del material para decidir si en efecto vale la pena iniciar investigación o no proceder a ello.

Cabe decir que Jhonatan Sánchez recogió 115.806 firmas, con las cuales inscribió su candidatura a la Gobernación ante la Registraduría Nacional.

Además, sale a la luz la denuncia pública que hizo el extraditado a Estados Unidos, ex alcalde del municipio Boyacense de Coper, José Rogelio Nieto, quien señaló que Sánchez habría fraguado un presunto complot político contra los mineros Esmeralderos del occidente de Boyacá, para que empresas multinacionales extranjeras pudieran quedarse con el negocio Esmeraldero de la región.