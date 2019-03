Denuncian presuntos líos de Valor +

En su columna de la Revista Semana, el investigador Ariel Ávila Martínez, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, denunció que el Instituto para el desarrollo de Antioquia –Idea- creó la empresa Valor +, una sociedad mixta para poder contratar directamente y no responderle a la Asamblea Departamental de Antioquia.

Según lo denunciado por el investigador, con aprobación del gobernador Luis Pérez Gutiérrez y, en su momento, del director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, el hoy precandidato Mauricio Tobón Franco, se constituyó la asociación Valor +, con un 97% de participación del Instituto y el restante del Fondo de empleados de esa organización financiera departamental.

Reveló además que “en la junta directiva y la asamblea de accionistas de Valor +, todo quedó en favor de terceros y en familia. Solo por nombrar algunos casos, el director de la Dimayor y jefe de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, figura como uno de los designados “principales” dentro de la Asamblea de Accionistas. El concuñado de Mauricio Tobón, Santiago Solís (quien está casado con la hermana de Gloria Rodríguez, esposa de Tobón) es el “principal” de la Asamblea de Accionistas. También aparece el nombre de Elizabeth Zapata Mesa, esposa del senador Juan Diego Gómez Jiménez. Estos y otros nombres cuestionados aparecen en la investigación”.

El señor Ávila Martínez estima que erradamente la empresa creada se manejó bajo el derecho privado y no por el derecho que rige a las entidades estatales, y por ello pudo contratar directamente con empresas y grupos, a los que consideran “aliados estratégico”, que serían personas cercanas al proyecto.

Entre los contratos firmados destaca uno con la empresa Furel S.A., propiedad de Hernán Moreno Pérez, judicializado por un presunto detrimento patrimonial en el departamento de Quindío, por 20 mil millones de pesos.

Hernán Moreno hizo parte del Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia como delegado de Luis Pérez y el gerente de Furel S.A., la cuestionada empresa, fue Iván Correa Calderón, actual gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Más denuncias

En la denuncia se lee: “Furel S.A. estaba representada legalmente por el señor Hernán Moreno Pérez, quien llama la atención por escándalos de corrupción. El 28 de marzo de 2018, Moreno Pérez fue capturado por la Fiscalía, debido a un presunto detrimento patrimonial de 20.000 millones de pesos por obras no ejecutadas en la capital del Quindío. El magnate empresarial antioqueño no solo fue uno de los mayores contratistas de EPM y UNE, sino que también fue uno de los mayores aliados de Valor +. Se le conoce, además, por ser uno de los mayores financiadores de campañas políticas en Antioquia. En 2015, según periódicos nacionales, Moreno Pérez financió una parte importante de la campaña de Luis Pérez a la gobernación y, como contraprestación, Pérez no solo lo nombró en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, sino que también lo favoreció en Valor +”.

Esta empresa Valor + además firmó un contrato con la empresa Tecnodidácticas, para el suministro de equipos de seguridad en Rionegro, donde según la investigación de Ariel Ávila y del Representante a la Cámara, Jorge Gómez, hay un sobrecosto superior a los mil millones de pesos.

Otra denuncia involucra a Rionegro

“Valor + comenzó a celebra contratos tipo: “yo con yo”, donde se observan sobrecostos impresionantes. Contratos de centenares de millones de pesos para ejecutarse en un par de semanas. Un ejemplo, entre otros, Rionegro”, denuncio el investigador Ávila Martínez.

En relación con los contratos en Rionegro, describió: “El 12 de diciembre de 2016, Valor + celebró un contrato interadministrativo con el municipio de Rionegro, Antioquia, por un monto de 3.000 millones para ejecutarse en un plazo de 15 días, lo cual resulta totalmente irregular, pues en el objeto se pretende la ampliación de la red de seguridad en el municipio. Esto supone que Valor + ejecutó 200 millones de pesos por día. Un exabrupto total”.

También denunció que “tres meses después, el contrato interadministrativo firmado entre Valor + y el municipio de Rionegro, además de ser presuntamente ilegal, favoreció a Hugo Alberto Parra Galeano, quien al momento de la firma del contrato interadministrativo se desempeñaba como secretario de Gobierno del municipio (ver imagen). Luego, el 20 de abril de 2017, Parra fue nombrado subsecretario de gobierno departamental por Luis Pérez. Pareciera que la firma de los 3.000 millones al contratista Valor +, le dio el salto a Humberto Parra de Rionegro a la burocracia del gobierno departamental”.

La respuesta

En comunicación con Caracol Radio, el exgerente del Idea, Mauricio Tobón Franco, dijo brevemente que esas denuncias tienen intereses políticos y buscan intervenir en la campaña que adelanta por firmas con el movimiento “Tú Puedes”.

Agregó que si bien Valor + es filial del IDEA, sus ejecutivos no le reportaban a él como gerente del Idea, ni él tenía injerencia en la contratación que se hace allí.

A su juicio, lo expuesto por el señor Ávila Martínez carece de veracidad y sustento, pues considera que los documentos presentados en la investigación son cotizaciones y no pruebas de contratos que se hayan ejecutado.