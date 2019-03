A las familias de menores muertos no les cuadran las versiones del incendio

A los familiares de los jóvenes que murieron no les cuadran las versiones que han entregado las autoridades sobre el incidente presentado en el centro de reclusión de menores en piedecuesta operado por la Fundación FEI.

Aseguraron que no es posible que en un lugar donde se albergan tantas personas no se reaccione rápido, por lo menos con extintores mientras llegaban los organismos de socorro.

Julio Olimpo Martínez padre de uno de los jóvenes señaló, "Mi hijo ya iba a cumplir dos años, pedimos que se investigue. Por qué hay tantas versiones queremos conocer la real".

Maria Eugenia Zafra, madre de otra de las víctimas indicó que primero les dijeron que su hijo estaba estable, solo con quemaduras en sus manos, pero a las pocas horas murió.

"Me engañaron me dijeron que mi hijo estaba bien solo quemado en las manos y después me llaman que lo van a llevar a la UCI, y cuando entro y lo veo está muerto. Pido justicia".

Pidieron a las autoridades explicaciones y que haya justicia por estas muertes.