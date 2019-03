Escalada terrorista en el sur del Cauca

Dos atentados terrorista se produjeron en la tarde de este miércoles 27 de marzo en la localidad de EL Bordo, municipio de Patia, al sur del departamento del Cauca.

Las cargas fueron puestas por desconocidos a un lado de la Vía Panamericana cerca de una estación de gasolina. El estallido sólo causó daños menores en instalaciones cercanas, pero no víctimas por cuanto a esa hora no había personas en el lugar. Las autoridades indicaron que preocupa la situación porque no se sabe a quién iba dirigido el atentado.

Le puede interesar: Liberado militar retenido en el Cauca

Mientras tanto una brigada de la Compañía Energética de Occidente CEO que realizaba trabajos operativos en la zona sur del departamento, fue atacada con arma de fuego en las últimas horas. El hecho se registró cerca de la subestación Sajandí en el municipio de Patía. Los trabajadores que se movilizaban en la camioneta resultaron ilesos.