“Aún no perdemos la esperanza en la vía Cambao–Manizales" alcaldesa Murillo

Este corredor vial 4G de 256 kilómetros y previsto para ser entregado en junio de este año, está en cero por ciento de ejecución por la falta de licencias ambientales para su paso por las cercanías al Nevado del Ruíz.

Caracol Radio la sigue recorriendo para hablar con sus habitantes y autoridades en su campaña #QUETERMINENLASCARRETERAS.

Es así que llegamos hasta Murillo en el Tolima, una población de 5.050 habitantes que ven el vaso medio lleno, pues saben que la calzada hacia Líbano y la región del Magdalena Centro está en buenas condiciones, aunque nada tiene que ver con la tan anhelada ruta de última generación de la que tanto les han hablado.

Pero mirar al norte se convierte para ellos en algo casi mítico, un terreno vedado al que sólo se puede acceder en un vehículo todoterreno y al que se acude únicamente en un caso de extrema necesidad.

La alcaldesa de este municipio es Martha Cecilia Sánchez León, quien no pierde la fe en que algún día esta obra se convertirá en una realidad y tiene muy claro cuáles son las causas de que siga en veremos.

“ Hay razones de orden ambiental y económico que tienen frenado el proyecto. Para empezar, las fases 4 y 5 comprenden un área protegida del Parque Nacional Natural Los Nevados, que ahora con la ley de páramos tiene un cuidado más minucioso y son mayores las restricciones.

Luego nos encontramos con que aún no se logra el equilibrio económico del plan por las condiciones que tendría la vía en esos dos tramos, ya que no existiría circulación de vehículos de carga pesada y no generaría los suficientes dividendos para la concesionaria Alternativas Viales, que debería invertir 1,33 billones de pesos.

Reconozco que gracias al mantenimiento que esta empresa le hace a las unidades funcionales 1, 2 y 3 desde Cambao hasta aquí es que tenemos una carretera en muy buenas condiciones, pero no se ha desarrollado absolutamente nada del corredor 4G que sigue esperando la comunidad. “

Está de acuerdo con el descontento generalizado de los habitantes de la región y sabe que la situación es compleja porque la vía tal y como está no le corresponde a ninguna alcaldía, gobernación e incluso a la Nación; por lo que su cuidado desde Murillo hasta Manizales queda inmerso en el limbo jurídico entre la concesión, el Ministerio de Medio Ambiente y la ANI.

Algo que los moradores de esta área no entienden muy bien, pero que si los mantiene atados a una cruda realidad; una carretera que en algunas partes está a punto de desaparecer y que promete dejarlos muy pronto en un olvido aún más grande del que se encuentran a día de hoy.