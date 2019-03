No para la polémica por bicicarril de la carrera primera en Ibagué

Tras la ampliación de los 2.6 kilómetros que se le realizó a la ciclobanda en la carrera primera de Ibagué y que tuvo un valor estimado a los 147 millones de pesos, no para la polémica por parte de los comerciantes y compradores del sector, quienes se muestran inconformes con el uso y la pertinencia de la obra.

Según Diana Reina, comerciante del lugar, este proyecto ha generado beneficios y daños, pues para ella este es un espacio para que los ciudadanos puedan proteger su vida en la vía, pero es también un daño que empieza afectar las ventas de los locales: "desde que se instaló el bici-carril, los agentes de tránsito han estado mucho por aquí, entonces hay gente que viene y se parquea a comprar lo que necesita, pero cuando lo hacen llegan los de tránsito y los molestan mucho, por lo que prefiere no venir a comparar".

Lea también:

Asimismo la propietaria de una tienda de cosméticos, Rocio Ojeda, calificó el funcionamiento de la obra como nula, ya que manifiesta que los ciudadanos no hacen uso del espacio, pero que ellos como comerciantes si han tenido afectaciones: " La ciclobanda no sirve para nada. La verdad es estamos afectados por eso, primero porque la gente se abstiene de parar a comprar por miedo a que les hagan comparendos y la otra situación es que la gente no la usa y si se forman trancones que han terminado en accidentes". afirmó Ojeda.

Caracol Radio Ibagué, realizó una visita por el sector y logró establecer que el tramo en el que fue construido la ciclobanda cuenta con un espacio reducido, ya que al ser es sector con un alto flujo vehicular, los trancones y la congestión en horas pico se convierten en un problema para los habitantes.

Para Alejandra Hernandez, visitante y compradora del sector, "el funcionamiento de la ciclobanda no es el más acertado ya que este lugar no se presta para contar con este tipo de espacios, primero porque las vías de Ibagué no están aptas para este tipo de rutas y segundo el sector de la primera es muy peligroso y lo que realmente puede ocasionar es que se utilice para atracos". De esta manera, continua la polémica entre comerciantes y ciudadanos quienes a través de sus opiniones esperan una pronta respuesta.