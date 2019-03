Se agudiza situación social en el Táchira por carencia de servicios público

Un verdadero viacrusis en materia de servicios públicos viven los habitantes del Estado Táchira en Venezuela al carecer de agua, luz, telefonía entre otros.

Los ciudadanos del vecino país se encuentran sin atención teniendo en cuenta los efectos que ha traído el segundo apagón al territorio vecino.

La gobernadora del Estado Táchira Lady Gómez rechazó las acciones a las que está siendo sometida la comunidad “desde hace tres meses no tienen servicios, no tienen agua, no hay luz están sufriendo las acciones del gobierno que no les ha dado respuesta”.

Dijo la funcionaria que producto de este panorama “la situación es precaria se agudiza la situación de los hogares, del sector comercial esto es una profunda crisis”.

Advirtió la mandataria que lo más grave lo empieza a vivir en el sector hospitalario donde la situación es dramática por la carencia de energía, insumos y otros para asistir a los pacientes.