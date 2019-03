En carpas se atiende demanda de educación para población venezolana

El Consejo Noruego para refugiados acondicionó varias carpas en las instituciones educativas de los municipios límites, debido a la demanda de niños colombo-venezolanos la falta de capacidad que tienen hoy los colegios.

Miriam ortega, Secretaria de Educación de Norte de Santander aseguró aún en este momento padres venezolanos buscan cupos para sus hijos por la situación en su país.

"No es que el rector o la rectora no los quiera recibir, sino que la capacidad de la infraestructura no es suficiente".

"Algunos siguen buscando cupos, hemos tenido el apoyo de varios organismos internacionales como es el Consejo Noruego, que está apoyando con unas carpas donde están nivelando a los niños, para que luego puedan iniciar el proceso en las aulas de clase normales".

En Norte de Santander hay matriculados más de 145.531 estudiantes en Norte de Santander, mientras aumenta la matricula sube el déficit de docentes.