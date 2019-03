No hay lámparas para reponer alumbrado público dice la comunidad

Con un sector de la frontera venezolana, así comparan, los habitantes de Sevilla en Cúcuta, la oscuridad que se registra desde hace varios meses en la avenida principal de este sector que comunica a la redoma del aeropuerto con la terminal de transporte.

La comunidad no comprende como una concesión que fue otorgada con una millonaria suma de dinero no responde para mejorar el sistema de iluminación en una zona escolar, comercial y de gran flujo vehicular, Manuel Contreras, Edil de la comuna número cinco, lamentó la falta de desinterés de la concesión por dar solución a la problemática.

“Uno va y parece un bunker de la Fiscalía, sale un ingeniero por la ventanilla y que ellos no pueden hacer nada todavía porque no hay lámparas, esta situación nos está generando una grave problemática delincuencial con venta de droga en la avenida principal, robos, prostitución, una empresa tan grande recogiendo toda esa cantidad de pata y no tiene lámparas, a nosotros nos descuentan casi $20 mil mensuales, que está pasando con la plata a donde se la están llevando, le decimos al señor Alcalde y a los concejales si esa empresa no está cumpliendo quítenle el contrato y pongan una empresa seria…” manifestó, el dirigente comunal.

Este panorama de oscuridad que se registra en Sevilla se presenta también en otros sectores de la ciudad donde la inversión en iluminación aun no llega.