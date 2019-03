Empresarios venezolanos sin luz frente al futuro de sus negocios

Desesperados, así amanecen hoy los representantes de los sectores económicos en el tercer día del nuevo apagón que deja millonarias pérdidas económicas y una parálisis sin precedentes provocada por las permanentes fallas en el sistema energético.

Los venezolanos, se muestran más escépticos y sin esperanzas en medio de la lucha por el cambio democrático que libra la oposición con un respaldo internacional que hasta el momento a juicio de los habitantes del vecino país, no arroja los resultados esperados.

“Todo el comercio está cerrado a lo largo y ancho del país, no hay dinero para poder pagar… no hay posibilidades de acceder a las transferencias por que el sistema está colapsado, no hay posibilidad de tener acceso a las tarjetas de crédito y débito porque no hay internet y la gente está deambulando buscando alternativas para poder subsistir, estamos pidiendo que caiga del cielo la misericordia de Dios…” Armando Chacín, Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos en Venezuela.

Los pocos empresarios que aún quedan en Venezuela, no descartan salir a otras naciones en busca de dinamizar su economía en medio de la impotencia del gobierno de Nicolás Maduro para garantizar la prestación de servicios públicos.