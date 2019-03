Arrastradores asfixian la terminal de transporte

La proliferación masiva de los llamados arrastradores dentro de la terminal de transporte, ha generado una preocupación en la administración de esta entidad que presta el servicio a todos los pasajeros de la región.

El problema radica en algunas acciones que han realizado estas personas en la entidad, y que han generado la molestia de las personas que llegan a tomar el servicio e interponer la queja ante los administrativos.

Luís Brian Torres Caballero gerente de la terminal de transportes de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que se ha tratado de erradicar este problema pero ha sido muy difícil.

“Colapsados de los arrastradores a pesar que la policía está ahí, pero desafortunadamente estas personas continúan dentro de la central de transportes haciendo sus fechorías y estamos quedándonos cortos, y por eso quiero decirle al comandante de la policía que el tema no se trata de llenar el terminal del policías porque de nada sirve si no se tiene compromiso, ellos están cometiendo los delitos como el cosquilleo, aumento de los pasajes y abusan de la ignorancia de los pasajeros y lo sacan de las instalaciones para llevarla a supuestos buses piratas que uno no sabe qué condiciones tienen” dijo el gerente.

Torres Caballero afirmó que se espera una acción contundente por parte de las autoridades, para evitar que se sigan cometiendo estas irregularidades a dentro y fuera de la terminal de transportes de Cúcuta.