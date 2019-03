Muere bebé en Cartagena en la Clínica de la Mujer por presunta negligencia

Una menor que ingresó con dolores de parto a la Clínica de la Mujer, habría perdido su bebé por la mala atención médica del centro asistencial. De acuerdo a lo expresado por Marilyn Pasco, habitante del barrio Ciudad del Bicentenario, la menor ingresó con fuertes dolores y con secreciones de líquido amniótico a la Clínica de la Mujer, sin embargo sólo fue atendida 3 horas después.

"Ella tenía orden para practicarse una cesárea porque su niño estaba en posición podálica. Un parto que estaba para cirugía la médico y las enfermeras lo obligaron a ser natural sin las condiciones; era primeriza y menor de edad. Se dieron cosas graves como llegar una ambulancia del Hospital Bocagrande pero no se comprometió con el traslado por la gravedad del asunto", manifestó Pasco.

El bebé nació vivo

Luego de múltiples inconvenientes la familia y conocidos manifestaron a Caracol Radio que el niño nació con signos vitales y fue escuchado por su madre, sin embargo minutos después el cuerpo médico notificó su fallecimiento, situación que aumentó la tristeza y el descontento.

La última información de este preocupante caso, es que esta joven regresó a la Clínica de la Mujer, sin embargo no fue prestada la asistencia psicológica donde incluso, la obligaron a abandonar la institución prestadora de salud. Sobre la necropsia aún no hay certeza, según la denunciante, esta joven fue influenciada para autorizar el procedimiento con una firma privada y no con Medicina Legal.