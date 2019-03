Denuncian falta de protocolos para partidos de fútbol en Bogotá /

La Personera de Bogotá, Carmen Teresa Castañeda Villamizar, solicitó a la Administración Distrital expedir los protocolos de Seguridad y Convivencia, Planes de Emergencia y Contingencia para los estadios Nemesio Camacho El Campín y Techo.

De acuerdo con el ente de control, desde hace tres años no se expiden dichos protocolos. En 2016 no se realizó ninguna actividad con ese fin y en 2017 y 2018 las acciones llevadas a cabo no consolidaron la emisión del protocolo y menos aún sus actualizaciones semestrales.

“Mientras los protocolos no estén debidamente aprobados, no se podrían habilitar los escenarios para partidos de fútbol con asistencia de público; además, se pondría en riesgo la seguridad de los asistentes al estadio y sus entornos”, manifestó la Personera.

Estos protocolos incluyen los elementos autorizados a los aficionados para ingresar al estadio, horarios, ubicación de barras, restricciones, cuándo se generan y por qué, entre otros. Además, el documento debe ser concertado con los aficionados.

La ley obliga a que estos documentos se expidan y actualicen semestralmente y lleven la firma de 3 actores: Alcalde, Comandante de Policía y presidentes de los clubes. Sin embargo, aunque la información fue solicitada desde el 2016 a la fecha, la Administración Distrital no los envió en los términos establecidos por los decretos.