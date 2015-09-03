Médicos de la U de A prestan servicios de salud en frontera con Venezuela

Medellín

Una unidad móvil del centro de Simulación de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Antioquia, se desplazó hasta la ciudad de Cúcuta para prestar servicios de atención en salud por la crisis fronteriza con Venezuela.

La unidad móvil denominada ‘Primer respondiente’ tiene equipos y material médico-quirúrgico. Con ello, podrá responder a emergencias, prestar atención en salud prehospitalaria y funcionar como Puesto de Mando Unificado (PMU).

Desde su instalación en Cúcuta, el equipo de médicos antioqueños ha atendido a unos 50 colombianos deportados, destacó Erika Cortés Tobar, coordinadora del Centro de Simulación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia.

“En este momento tenemos todo el apoyo a nivel nacional tanto de la Policía como de los diferentes sistemas de salud para, a través de alianzas, dar la mejor respuesta a nuestros ciudadanos colombianos”, manifestó la coordinadora Cortés Tobar.

A su turno, el mayor Edwin Lizarazo, patrullero de la Policía asignado al Puesto de Mando comentó que han atendido a los colombianos, muchos de los cuales tuvieron que interrumpir los tratamientos de salud que llevaban en el vecino país.

“Desde que llegamos hemos podido atender muchos pacientes con deshidratación, personas que vienen con alguna dificultad debido a que sus tratamientos médicos fueron detenidos en Venezuela hace ya varios días. También hemos atendido personas que se lesionaron pasando el río, personas con heridas leves, inclusive personas con deshidrataciones muy avanzadas”, detalló el patrullero Lizarazo.

Desde su llegada a Cúcuta el 27 de agosto pasado, la unidad móvil anunció que permanecerá el tiempo que sea necesario para la atención humanitaria y de salud de los compatriotas.