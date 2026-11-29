Golpe a las finanzas del Tren de Aragua y balance operativo de la Fuerza Pública en varias regiones

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la extinción de dominio de 34 bienes vinculados al Tren de Aragua en Antioquia y Norte de Santander, avaluados en cerca de 7.000 millones de pesos.

De acuerdo con el reporte, el operativo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió ubicar una red de testaferros que ocultaba propiedades ilícitas para alias ‘Flypper’, señalado cabecilla financiero de esa estructura criminal y buscado desde hace años por la justicia.

Al referirse a este resultado, el mandatario enfatizó que la ofensiva apunta directamente al patrimonio ilegal de estas organizaciones:

“No solamente vamos por quienes asesinan, extorsionan y aterrorizan a los colombianos: vamos por sus fortunas, sus testaferros, sus propiedades y cada peso que hayan obtenido del delito. Les vamos a desmantelar el negocio criminal hasta dejarlo sin recursos”.

En el balance de seguridad y operaciones reportadas también se destacan acciones en otras regiones del país:

En Caquetá, tropas de la Décima Segunda Brigada del Ejército ubicaron y destruyeron de manera controlada 16 cilindros de 25 libras acondicionados con material explosivo y una rampa de lanzamiento en zona rural de Florencia (vereda Año Nuevo, corregimiento de Orteguaza), elementos que presuntamente serían usados contra la población civil y la Fuerza Pública.

En La Guajira y Nariño, en el marco de los anuncios sobre la ofensiva contra estructuras armadas, se reportó la destrucción controlada de tres cilindros con cerca de 50 kilos de explosivos instalados por el Frente 6 de Diciembre del ELN en zona rural de Maicao, así como una acción militar con apoyo de artillería de 105 mm contra la Estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc en Sotomayor, Nariño.

En Meta, tras una inspección judicial realizada el 27 de noviembre en una camioneta inmovilizada el 14 de noviembre en Puerto López, la Armada y la Policía hallaron 48 paquetes adicionales (73 kilos netos de base de coca) en compartimentos ocultos, sumando un total de 80 paquetes y 103,04 kilos netos de base de coca en la operación.

En el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, la DIJIN e Interpol, en coordinación con Migración Colombia, retuvieron mediante notificación roja a un ciudadano dominicano requerido por las autoridades judiciales de Panamá por el delito de violación agravada.