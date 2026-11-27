Mientras realizaba su labor en las afueras de Medicina Legal del barrio Zaragocilla, el periodista de Caracol Radio Yolians Puerta, fue agredido verbal y físicamente por allegados a la viuda de Jailer Humberto Muñetón Zapata, abatido en el secuestro del éxito Cartagena.

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La idea de realizar el cubrimiento, era que la compañera sentimental del fallecido Indira Lambis, despejara dudas sobre las especulaciones que rondan el caso, y conocer de primera mano una versión sobre este hecho confuso.

De acuerdo al comunicador, cuando intentaba registrar la entrega de los restos mortales a la familia, recibió improperios de varias personas y un hombre se acercó logrando agredirlo de un puñetazo. El hecho generó la intervención del personal de seguridad que prestaba servicios en las instalaciones judiciales.

La denuncia por lesiones personales fue interpuesta ante la Fiscalía, quien deberá iniciar una investigación e involucrar a los presuntos responsables.