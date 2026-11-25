Logos Loterías del Huila, la Cruz Roja, Cundinamarca y MiLoto. Fotos: Getty Images / Redes sociales de cada lotería

La Lotería de la Cruz Roja y del Huila, se juegan todos los martes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘martes millonario’.

Resultados Lotería de Cruz Roja HOY 24 de noviembre de 2026

Este martes 24 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es:

3181 de la serie xxx

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de la Cruz Roja aquí:

Resultados de la Lotería del Huila HOY 24 de noviembre de 2026

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.

Este lunes HOY 24 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es:

4783 de la serie xxx

Resultados de MiLoto HOY 24 de noviembre de 2026

Este lunes HOY 24 de noviembre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto por 200 millones de pesos.

Resultados del MiLoto:

Números: xx -xx-xx-xx-xx





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