Resultados de las loterías de Cruz Roja, Huila y MiLoto HOY 24 de noviembre
Conozca los resultados y los números ganadores de los premios que entregan las loterías de Cruz Roja, Huila y MiLoto para este martes 24 de noviembre.
La Lotería de la Cruz Roja y del Huila, se juegan todos los martes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘martes millonario’.
Resultados Lotería de Cruz Roja HOY 24 de noviembre de 2026
Este martes 24 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.
El resultado del premio mayor en su sorteo es:
3181 de la serie xxx
Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de la Cruz Roja aquí:
Resultados de la Lotería del Huila HOY 24 de noviembre de 2026
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.
Este lunes HOY 24 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.
El resultado del premio mayor en su sorteo es:
4783 de la serie xxx
Resultados de MiLoto HOY 24 de noviembre de 2026
Este lunes HOY 24 de noviembre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto por 200 millones de pesos.
Resultados del MiLoto:
Números: xx-xx-xx-xx-xx
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Adriana Medina
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....