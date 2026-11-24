“Pido oración por él y por todos los rehenes”: clamor de la esposa de un hombre retenido en el Éxito
Se estima que entre 10 y 15 personas se encuentran secuestradas dentro del establecimiento
“Pido oración por él y por todos los rehenes”: clamor de la esposa de un hombre retenido en el Éxito
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Una situación de extrema gravedad se registra en el sur de Cartagena. Un grupo de sujetos armados y vestidos completamente de negro tomó el control del almacén Éxito de la zona, manteniendo retenidas a varias personas en lo que inicialmente se reportó como un hurto.
Se estima que entre 10 y 15 personas se encuentran secuestradas dentro del establecimiento, amarradas de pies y manos. Se exige una suma de 7.000 millones de pesos para proceder con la liberación de los rehenes.
Las autoridades han iniciado negociaciones y hasta el momento se ha logrado la liberación de una primera persona. El operativo de seguridad paralizó el comercio en el sector y cerca de 50 policías, frantiradores y unidades de inteligencia del Gaula intentan controlar la situación.
El drama que viven las familias
En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, María Claudia, esposa de un hombre que ingresó al almancén temprano en la mañana y de quien no se tiene noticia.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...