Uno de los operativos se desarrolló en el barrio Olaya Herrera, luego de que las autoridades recibieran el reporte de un hurto. Tras desplegar un dispositivo de búsqueda por las calles del sector, los uniformados ubicaron e interceptaron en Foco Rojo a un hombre de 23 años, conocido con el alias de ‘Lucho’, quien fue señalado por la víctima como el presunto responsable del hecho.

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En otro procedimiento, realizado en el barrio Santa Lucía, fueron capturados alias ‘Janer’ y ‘Chucho’, señalados de presuntamente hurtar una motocicleta y un teléfono celular mediante intimidación. Según la Policía, los sospechosos intentaron evadir a las autoridades, pero fueron interceptados durante una persecución. Los elementos recuperados están avaluados en más de siete millones de pesos y fueron devueltos a su propietaria.

Por otra parte, en el barrio Manga fue capturado alias ‘Klever’, de 19 años, quien presuntamente había hurtado un teléfono celular a un ciudadano mediante la modalidad de raponazo. La reacción de las patrullas permitió interceptarlo varias cuadras más adelante y recuperar el dispositivo, un iPhone, que posteriormente fue entregado a su propietario.

De acuerdo con la institución, los capturados registran antecedentes de reincidencia en este delito. Los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará las actuaciones judiciales correspondientes y definirá su situación jurídica.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, destacó los resultados de los procedimientos y aseguró que continuarán los operativos contra este delito. “La rápida capacidad de respuesta de nuestros uniformados permite obtener resultados contundentes frente al hurto y otros delitos que afectan la tranquilidad de los ciudadanos. Continuaremos desplegando operativos permanentes para capturar a quienes pretendan alterar la seguridad en Cartagena”, manifestó.