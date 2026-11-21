La secretaría general dio lectura a una comunicación remitida por la secretaria de participación distrital, Ana Milena Jiménez, mediante la cual solicitó convocar a una sesión plenaria conjunta entre el Concejo Distrital y el Consejo Distrital de Juventud durante el actual periodo ordinario, con el propósito de fortalecer los espacios de participación juvenil y articular propuestas orientadas a garantizar los derechos de esta población en el Distrito.

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Continuando con el orden del día, la secretaría dio lectura a una proposición presentada por la mesa directiva de la corporación para prorrogar el actual periodo de sesiones ordinarias por diez días calendario, extendiendo su cierre hasta el jueves 10 de diciembre de 2026.

Seguidamente, la concejal Laura Díaz (Alianza Verde) propuso declarar la corporación en sesión informal con el fin de rendir un homenaje institucional a Esmeralda Arroyo Monterrosa, funcionaria del Concejo distrital. Aprobada la moción, se desarrollaron los actos protocolarios y se dio lectura a la Resolución 329 de 2026, por medio de la cual se le confiere la Orden Civil al Mérito Cartagena Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad en el grado de Gran Oficial, en reconocimiento a sus 45 años de trayectoria y desempeño ininterrumpido en el Concejo de Cartagena. Durante el acto, el presidente Hernando Piña (Partido Liberal)exaltó la labor y el compromiso de la funcionaria, deseándole bienestar en su nueva etapa de jubilación.