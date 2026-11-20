Dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centros carcelarios, luego de ser investigados por hechos violentos ocurridos en Cartagena y el municipio de María La Baja, Bolívar. Los casos no estarían relacionados entre sí y fueron presentados ante la justicia por fiscales de la Seccional Bolívar.

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En el primer proceso figura Clehiner Morales Vega, de 21 años, señalado de participar en el homicidio de un hombre de 27 años, ocurrido el 1 de enero de 2025 en un establecimiento público del corregimiento de San Pablo, jurisdicción de María La Baja. Según la investigación, el crimen se habría producido durante un episodio de intolerancia. Testimonios y reconocimientos fotográficos habrían permitido identificar al presunto responsable, quien fue capturado el 9 de noviembre en el barrio Nuevo Horizonte de Turbaco.

El segundo caso involucra a Orlando Pérez Castilla, de 38 años, investigado por presuntamente dispararle a un vecino de 46 años en el barrio La María, en Cartagena. El hecho ocurrió el pasado 8 de noviembre, después de una discusión entre ambos, quienes, al parecer, mantenían diferencias desde tiempo atrás. La víctima recibió un impacto de bala en una rodilla y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece en recuperación. Pérez Castilla fue capturado en flagrancia por la Policía.

La Fiscalía les imputó, de acuerdo con la presunta participación de cada uno, delitos relacionados con homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte o tenencia ilegal de armas de fuego y municiones. Ninguno aceptó los cargos y un juez ordenó que ambos permanezcan privados de la libertad en establecimientos carcelarios mientras avanzan los procesos judiciales.