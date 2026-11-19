Años de angustia y vacíos legales rodean el caso del trágico crimen de Erika Valeria Guzmán Sierra, una menor de 17 años asesinada el 26 de noviembre de 2019 dentro de un apartamento ubicado en el sur de Bogotá.

Aunque la justicia emitió una sentencia condenatoria contra el responsable (quien resultó ser tío de la menor), el fallo permanece sin ejecutarse, debido a que el sujeto logró evadir la justicia y escapar del territorio nacional.

Jenny Carolina Sierra, madre de la víctima, ha solicitado públicamente al Gobierno Nacional y a las autoridades mayor celeridad para avanzar en el caso. Busca que en los trámites de cooperación internacional se materialice la captura y extradición correspondiente de su hermanastro, quien huyó a Europa para evadir la justicia colombiana.

Lo que indigna profundamente a los allegados de la joven no es solo la evasión de la justicia, sino las maniobras utilizadas por el agresor. De acuerdo con los expedientes del caso, el victimario, cuyo nombre original era Juan Sebastián Sierra Ortiz, modificó legalmente su identidad a Massimo Alessandro Sierra Ortiz antes de darse a la fuga, dificultando su rastreo inicial.

Los hechos sucedieron en un conjunto residencial situado en el barrio La Coruña, de la localidad de Ciudad Bolívar. Erika fue encontrada sin vida en horas de la noche, dentro del apartamento en el que vivía junto a su madre y en el que habitaba Sierra Ortiz. El abuelo y exnovio de la menor fueron quienes encontraron el cuerpo en el interior de la vivienda.

Según reportes de medicina legal hallados en la necropsia, se establece que la causa de muerte de la adolescente fue asfixia mecánica por estrangulación, además de registrar hallazgos de violencia sexual.

¿Qué ha pasado con el agresor?

Han pasado dos años desde que la justicia condenó a Massimo Alessandro Sierra Ortiz, antes Juan Sebastián. Según la información expuesta por la familia y respaldada por los registros migratorios, el sentenciado abandonó el país en mayo de 2023 con destino a los Países Bajos, en el continente europeo.

La madre de Erika Valeria, cuestiona la falta de respuestas claras sobre la vigencia y efectividad de las circulares internacionales de búsqueda, pide que para que den con su ubicación “no se centren solo en países bajos, sino en toda Europa” y que actúen con prontitud en la activación de la circular roja. De la misma forma, lamenta con profunda frustración que ante este tipo de casos existan tantas falencias y que los prófugos sigan evadiendo la justicia por lo mismo.

Ante este panorama, el proceso jurídico (radicado en los despachos de ejecución de penas de Bogotá) se mantiene a la espera de que las entidades diplomáticas y ministeriales activen los mecanismos pertinentes. Mientras el condenado permanece refugiado en suelo europeo bajo una nueva identidad, el clamor de los familiares se centra en que la diplomacia colombiana actúe con firmeza para evitar que este crimen de género quede en la total impunidad.