La ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez tendrá un nuevo espacio de discusión pública antes de que avance la modificación de su licencia ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) convocó a una audiencia para escuchar las inquietudes y propuestas de las comunidades y demás sectores relacionados con el proyecto.

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La jornada se realizará el lunes 30 de noviembre, desde las 8:30 de la mañana, en el salón Santa María 1 del Centro de Convenciones Las Américas, en Cartagena. La convocatoria quedó establecida mediante el Auto 13743 del 13 de octubre de 2026.

Durante el encuentro, los habitantes del área de influencia, gremios, organizaciones sociales y entidades públicas podrán presentar ponencias, opiniones, documentos y observaciones sobre las obras proyectadas.

La información recogida servirá como insumo para que los equipos técnicos de la ANLA evalúen la solicitud de modificación de la licencia ambiental presentada por la concesión encargada del proyecto.

¿Cómo participar en la audiencia?

Las personas y organizaciones que deseen intervenir deberán inscribir sus ponencias hasta el 24 de noviembre de 2026, a las 5:00 de la tarde, a través del formulario habilitado por la autoridad ambiental:

Formulario de inscripción de la ANLA ⁠.

La audiencia también será transmitida en directo por el canal oficial de YouTube de la entidad, de manera que quienes no puedan asistir presencialmente tengan la posibilidad de seguir el desarrollo de la jornada.