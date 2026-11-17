Carlos Pérez, padre del periodista asesinado el pasado mayo en Briceño, Antioquia, Mateo Pérez, habló este 17 de noviembre en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la razón que, según él, llevó a que las disidencias Farc en ese departamento tomaran la decisión asesinar a su hijo el pasado mes de mayo.

Lea más: “Es un fresquito para la familia y la región”: padre de Mateo Pérez Rueda por captura de ‘Primo Gay’

Ahora, según la conversación de Pérez con este medio, fue una llamada entre su hijo y el Ejército Nacional la que detonaría la decisión del grupo armado.

¿Por qué las disidencias Farc asesinaron a Mateo Pérez?

“A él como que lo citaron por allá para una entrevista de uno de ellos. Él antes de entrar a la zona pidió seguridad, habló con las autoridades de Briceño e, incluso, la última llamada que hizo fue al Ejército para avisarles que iba a entrar para que lo cuidaran. Cuando lo detuvieron se dieron cuenta de esa llamada del Ejército, entonces ahí fue donde tomaron la decisión de hacer lo que hicieron”, relató.

“Un fresquito”

Por otro lado, cabe recordar que alias ‘Primo Gay’, cabecilla de las disidencias Farc y señalado de ordenar el crimen, fue capturado recientemente y enviado a la cárcel por las autoridades.

Lea también: “Él le daba voz a los que no la tenían, pero ahora no tenemos la de él”: mamá de Mateo Pérez

Al respecto, el padre de Pérez aseguró en este medio que la captura de ‘Primo Gay’ le da un “fresquito” a ellos como familia y, también, a la región “porque ese señor estaba haciendo muchos daños por aquí en esta zona”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 04:44 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: