Dabeiba, Antioquia

Un hecho de violencia es materia de investigación en el municipio de Dabeiba, Occidente de Antioquia, donde una mujer y su nieto, menor de edad, habrían sido asesinados por un integrante de su propia familia.

El doble homicidio se registró hacia las 8:30 p.m. del domingo 16 de noviembre, en la vereda Llano Grande.

De acuerdo con la información preliminar, el principal sospechoso es un hombre señalado de haber atacado a su madre y a su sobrino.

Autoridades buscan al presunto responsable del doble homicidio

Tras conocerse el crimen, la Policía informó que desplegó un operativo con unidades de inteligencia, investigación criminal y patrullas de vigilancia para dar con el paradero del presunto responsable, quien continúa prófugo.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos apoyó las labores de ubicación de los cuerpos y el aseguramiento del lugar, mientras se adelantaban los procedimientos judiciales correspondientes.

Aunque las investigaciones avanzan, todavía se desconocen las circunstancias en las que fueron asesinadas las dos víctimas y los posibles motivos que desencadenaron el ataque, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para que cualquier dato sobre su paradero puede ser reportado a través de la línea de emergencias 123, bajo reserva de identidad.