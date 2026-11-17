Hombre es buscado por el asesinato de su madre y sobrino en Dabeiba, Antioquia
Los hechos ocurrieron en zona rural del municipio del Occidente del departamento.
Dabeiba, Antioquia
Un hecho de violencia es materia de investigación en el municipio de Dabeiba, Occidente de Antioquia, donde una mujer y su nieto, menor de edad, habrían sido asesinados por un integrante de su propia familia.
El doble homicidio se registró hacia las 8:30 p.m. del domingo 16 de noviembre, en la vereda Llano Grande.
De acuerdo con la información preliminar, el principal sospechoso es un hombre señalado de haber atacado a su madre y a su sobrino.
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Autoridades buscan al presunto responsable del doble homicidio
Tras conocerse el crimen, la Policía informó que desplegó un operativo con unidades de inteligencia, investigación criminal y patrullas de vigilancia para dar con el paradero del presunto responsable, quien continúa prófugo.
Por su parte, el Cuerpo de Bomberos apoyó las labores de ubicación de los cuerpos y el aseguramiento del lugar, mientras se adelantaban los procedimientos judiciales correspondientes.
Aunque las investigaciones avanzan, todavía se desconocen las circunstancias en las que fueron asesinadas las dos víctimas y los posibles motivos que desencadenaron el ataque, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la población para que cualquier dato sobre su paradero puede ser reportado a través de la línea de emergencias 123, bajo reserva de identidad.
Laura Sampedro
Comunicadora social y periodista con enfoque en territorio, género y derechos humanos. Con formación...