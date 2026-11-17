“Es un fresquito para la familia y la región”: padre de Mateo Pérez Rueda por captura de ‘Primo Gay’

En la mañana de este martes, 17 de noviembre, habló en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Carlos Pérez, el padre del periodista asesinado el pasado mayo en Briceño, Antioquia, Mateo Pérez, quien se refirió a la captura de alias ‘Primo Gay’, cabecilla de las disidencias Farc en ese departamento.

Cabe recordar que este criminal fue vinculado como el responsable de ordenar el homicidio del comunicador social.

Al respecto, el padre de Pérez aseguró en este medio que la captura de ‘Primo Gay’ le da un “fresquito” a ellos como familia y, también, a la región “porque ese señor estaba haciendo muchos daños por aquí en esta zona”.

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¿Por qué las disidencias Farc asesinaron a Mateo Pérez?

En esa línea, el padre del periodista explicó qué fue lo que le pasó a su hijo, detallando que una llamada a las autoridades habría sido el detonante para que el grupo armado tomara la decisión de acabar con su vida.

“A él como que lo citaron por allá para una entrevista de uno de ellos. Él antes de entrar a la zona pidió seguridad, habló con las autoridades de Briceño e, incluso, la última llamada que hizo fue al Ejército para avisarles que iba a entrar para que lo cuidaran. Cuando lo detuvieron se dieron cuenta de esa llamada del Ejército, entonces ahí fue donde tomaron la decisión de hacer lo que hicieron”, relató.

¿De acuerdo con la forma en la que el presidente De la Espriella encara a los delincuentes tras ser capturados?

Por otro lado, Carlos Pérez expresó estar de acuerdo con la forma en la que el presidente Abelardo de la Espriella encara a los delincuentes tras ser capturados por las autoridades.

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“A mí no me molesta (el trato del presidente a los delincuentes que se ve en videos publicados por el Gobierno), porque es que yo creo que uno debe tratar a la gente como es, y esa gente es así. Entonces, a mí me parece que, incluso, es una de las personas que tienen autoridad para hacer eso, ya que los demás no le podemos decir eso a esa gente frente a frente”, dijo.

Actualidad de la región y responsables del asesinato de Mateo Pérez

Desde otro punto, Pérez explicó que aunque ya están capturados los dos cabecillas detrás del asesinato de su hijo, aún faltan capturas por el caso.

“En la muerte de Mateo hay varios. Ya ha caído este (’Primo Gay’) y ‘Chalá’. Han muerto tres también, pero yo diría que faltan por ahí dos, dos que todavía están metidos en la muerte de Mateo”, comentó.

Finalmente, se refirió a la situación en la zona, en donde dijo que aunque se capture a uno, “quedan más”.

“Claro que ahora están todos resguardados, pero de toda forma ellos van saliendo y siguen azotando la zona. El gobierno debe saber qué hay que hacer, pero esta zona está azotada, a los comerciantes de aquí los tienen azotados, a todo mundo. Pedimos al Gobierno que siga haciendo esos operativos a ver si acabamos con toda esta lacra que nos está azotando”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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