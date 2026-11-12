¿Quién fue Carlos Babington, el fallecido mundialista argentino que terminó su carrera en Junior?

A los 77 años de edad murió el exfutbolista y entrenador argentino Carlos Alberto Babington este miércoles 11 de noviembre de 2026. El ‘Inglés’, como se le apodó toda su vida por su ascendencia europea, quedó marcado en la historia del Huracán, equipo en el que debutó y se convirtió en leyenda.

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Desde el barrio de Parque Patricios en Buenos Aires, hogar del tradicional ‘Globo’, hasta Barranquilla, donde dejó grandes destellos al final de su carrera, se multiplicaron hoy las palabras de afecto y nostalgia por la partida del talentoso volante al que la prensa deportiva costeña llamó el ‘Lord del Fútbol’.

¿Cómo fue la carrera de El ‘Inglés’ Carlos Babington?

Carlos Babington nació en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949 y con 20 años debutó en la primera plantilla de Huracán.

Allí jugó cinco años, entre 1969 y 1974; fue dirigido por el icónico César Luis Menotti, con una plantilla que al día de hoy se sigue recordando como una de las mejores en la historia del fútbol argentino. Conquistó el único título del Globo, coronándose en el torneo Metropolitano de 1973.

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En ese rememorado Huracán compartió plantilla con otras destacadas figuras como Rene Houseman, Miguel Brindisi, Omar Larrosa y el ‘Coco’ Alfio Basile, entre muchos otros.

Con la Selección Argentina jugó el Mundial de Alemania 1974, en el que disputó cinco partidos como titular y anotó un gol ante Haití.

Probó suerte en Europa, en la segunda división de Alemania con el Wattenscheid entre el 74 y el 78, para luego regresar a Huracán, donde permanecería hasta 1982, cerrando su participación en el club con 126 goles.

Ese mismo año jugó en Estados Unidos para el desaparecido Tampa Bay Rowdies y tendría un último baile en las canchas del antiguo Romelio Martínez, deleitando a los seguidores de antaño en el Junior de Barranquilla.

¿Cómo fue la llegada de Carlos Babington al Junior de Barranquilla?

Carlos Babington llegó al Junior en 1983, en una época en la que el exitoso y longevo dirigente Fuad Char ya había tomado las riendas del equipo y buscaba replicar los éxitos de 1977 y 1980 apalancados en las figuras argentinas que predominaban en la plantilla.

El ‘Inglés’ llegó a un equipo con gran participación gaucha, junto al portero Daniel Carnevali y el defensor Edgardo El ‘Patón’ Bauza, dirigido por Jorge El ‘Indio’ Solari y su hermano Eduardo (campeón con el equipo en 1977 como jugador), en el que Omar Alfredo Galván era ya un referente.

Con esta nómina, el ‘Tiburón’ estuvo a punto de conseguir el título del año, pero quedó subcampeón detrás de América de Cali, clasificando a la Copa Libertadores del siguiente año. Los hinchas de la época recuerdan con añoranza la exquisitez del fútbol de Babington como organizador del medio campo y también como gran cobrador de tiro libres, una característica que le acompañó toda su carrera.

Babington se retiró en Junior con 26 goles, anotados en 34 partidos.

¿Cómo le fue a Carlos Babington como entrenador?

Tras su retiro en el Junior, Babington siguió en el fútbol y se dedicó a partir de 1986 a la dirección técnica en clubes como Platense, Huracán (4 ocasiones), Banfield, Racing, River, León (México) y Chacarita Juniors.

En esta etapa es recordado por los ascensos que logró en Huracán dos veces y una con Banfield. Llegó también a ser presidente del Globo, pero su dirigencia entre 2006 y 2011 se vio empañada por un escándalo de corrupción que lo llevó ante la justicia, afectando su relación con el club.

Con la partida del ‘Inglés’ argentino que obtuvo su título de ‘Lord’ en las calurosas canchas caribeñas, el fútbol latinoamericano queda de luto, pero recuerda y recordará por siempre sus pases milimétricos, tiros libres y elegancia para tratar el balón.