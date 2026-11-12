“Empresas y fundaciones Unidas por Colombia” la iniciativa liderada por la Fundación Santo Domingo
La Fundación Santo Domingo, destinó 130 mil millones de pesos para la reconstrucción de los damnificados por el terremoto que el país vivió el pasado 10 de agosto.
“Empresas y fundaciones Unidas por Colombia” la iniciativa liderada por la Fundación Santo Domingo
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, pasó por los micrófonos de 6AM W, mencionado la iniciativa que tiene en conjunto con otras empresas, para la reconstrucción de viviendas, ayudas alimentarias, reactivación económica, entre otras a los municipios y personas que sufrieron afecciones tras el terremoto, ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia.
Noticia en Desarrollo...
Escuche la entrevista completa aquí:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escucha el audio
Escuche Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio