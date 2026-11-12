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“Empresas y fundaciones Unidas por Colombia” la iniciativa liderada por la Fundación Santo Domingo

José Francisco Aguirre, director ejecutivo de la Fundación Santo Domingo, pasó por los micrófonos de 6AM W, mencionado la iniciativa que tiene en conjunto con otras empresas, para la reconstrucción de viviendas, ayudas alimentarias, reactivación económica, entre otras a los municipios y personas que sufrieron afecciones tras el terremoto, ocurrido el pasado 10 de agosto en Colombia.

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