Colombia está entre los cuatro mejores países para el retiro: Nuevo proyecto para adultos mayores

Cada vez son más los adultos mayores extranjeros que eligen a Medellín como su residencia permanente para la vejez, de acuerdo con la Subsecretaría de Turismo de Medellín.

Esto se debe en parte a que Colombia se ubica en el cuarto puesto del mundo entre los destinos con mejor clima para retirarse, destacando ciudades como la capital antioqueña, según el Índice Global de Jubilación 2026 de la revista International Living.

Sin embargo, lejos del concepto tradicional de descanso asistencial o estancias pasivas, este grupo de personas buscan prolongar un estilo de vida activo y con independencia en entornos urbanos que ofrezcan calidad de vida, integración social y actividades al aire libre.

Con el propósito de atender esta población internacional y nacional, en la ciudad se están desarrollando modelos residenciales de senior living enfocados en la longevidad activa, una arquitectura con espacios verdes y comunidades diseñadas para promover la interacción cotidiana de personas que están en la misma etapa de la vida.

Uno de ellos, es Casa Nua Country, el proyecto más grande del país concebido para atender esta nueva dinámica demográfica mediante una estructura 100 % orientada a la autonomía.

El complejo, que iniciará operaciones el 1 de diciembre, se destaca como uno de los proyectos pioneros en Colombia por sus altos estándares de arquitectura, servicio y bienestar, comparables con referentes globales como Belmont Village, en Estados Unidos.

Su escala y propuesta integral de lujo lo diferencian dentro del mercado nacional, al combinar estándares de alcance internacional con una ubicación privilegiada dentro de Medellín y espacios que integran el entorno natural a la experiencia residencial.

“La propuesta arquitectónica de Casa Nua Country traduce el concepto de longevidad activa en espacios funcionales como áreas comunes con vistas panorámicas a la ciudad, gimnasios dotados para la actividad física diaria, circuitos de senderos ecológicos, sauna y terrazas y/o miradores diseñados para mantener el contacto con el ambiente exterior. La disposición de la infraestructura permite que el residente mantenga sus rutinas individuales sin perder la conexión con un entorno protegido y la posibilidad de compartir con otras personas, construir vínculos y tener acceso a servicios de acompañamiento y salud”, explica Bernardo Asuaje, CEO de la compañía.

Más que un complejo para el alojamiento, el modelo operativo responde a las expectativas de esta población internacional y local, que busca conservar su nivel de vida y comodidad durante esta etapa, con espacios de alta calidad, amenities, actividades y experiencias que favorezcan el bienestar.

Todas las dinámicas se estructuran de forma grupal para contrarrestar el aislamiento social durante esta etapa de la vida, combinando actividades de acondicionamiento físico (yoga y movilidad adaptada), estimulación cognitiva y hábitos motrices a través de talleres de pintura. Además cuenta con gastronomía apoyada por un equipo de cocina in-house enfocado en menús personalizados.

“Nos hemos fijado en cada detalle, desde los espacios y los acabados hasta la forma en que se prestan los servicios. Queremos ofrecer un nivel de calidad, comodidad y lujo que marque una diferencia en Colombia y que esté a la altura de los mejores senior living del mundo. Para conseguirlo, tenemos un equipo in-house que se encarga de toda la operación, incluido el equipo de cocina, porque creemos que tener un equipo capacitado para cumplir altos estándares en cada servicio es lo que nos permite cuidar la experiencia de nuestros residentes y mantener los estándares que nos hemos propuesto”, explica Bernardo.

Con este tipo de iniciativas, la ciudad amplía su oferta residencial no solo para responder a la creciente llegada de retirados internacionales, sino también para ofrecer a los colombianos una alternativa local de primer nivel.