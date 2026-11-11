Profesor habría pedido fotos íntimas a adolescente en San Pablo, Bolívar: fue enviado a prisión
Su captura se dio por orden judicial
Las constantes insinuaciones sexuales que un profesor de danza vendría haciéndole a una estudiante en el municipio de San Pablo (Bolívar), permitieron que la Fiscalía General de la Nación lo judicializara ante un juez con función de control de garantías, como posible responsable de los delitos de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad.
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El material probatorio aportado por un fiscal de la Seccional Bolívar evidenció que entre enero y febrero pasado el procesado, de 54 años, se comunicó con la víctima, de 14 años, a través de mensajes de texto enviados a su celular, en estos le habría manifestado insistentemente su deseo de que sostuvieran relaciones sexuales.
Asimismo, le habría enviado fotos íntimas con la petición de que la menor de edad hiciera lo propio, a cambio de dinero y ropa, entre otros regalos.
Familiares de la adolescente que se percataron de lo sucedido denunciaron el hecho, esto permitió que en cumplimiento de una orden judicial fuera capturado por la Policía Nacional el pasado 29 de octubre en San Pablo.
El docente negó su responsabilidad frente al delito imputado y por petición de la Fiscalía el hombre fue asegurado en centro carcelario.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.