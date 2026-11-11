Más de 1.000 policías serán desplegados durante las Fiestas de la Independencia en Cartagena

Con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y el normal desarrollo de las Fiestas de Independencia de Cartagena 2026, la Policía Nacional dispuso de más de 1.000 hombres y mujeres policías, quienes estarán desplegados en diferentes sectores de la ciudad para acompañar las actividades culturales, folclóricas y tradicionales que congregan a miles de cartageneros y visitantes.

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Adicional a este gran componente humano, la institución dispuso de un helicóptero Bell 407, conocido como Halcón, una aeronave equipada con cámaras de alta tecnología, sensores térmicos, luces de seguimiento y sistemas de comunicación que permiten mantener coordinación permanente con las unidades desplegadas en tierra; así como también de tres drones de última generación que estarán monitoreando desde el aire el desarrollo de los eventos masivos.

“Nuestra invitación es a que disfruten, que celebren esta fecha tan importante para una de las ciudades más importantes de Colombia, pero que esta celebración esté siempre acompañada de la tolerancia, la empatía, la responsabilidad y, sobre todo, el respeto. Seremos 1.000 policías los que estaremos dispuestos para estas fiestas y para las actividades especiales; aparte, estarán nuestros hombres y mujeres que día a día patrullan las calles de la ciudad en todas las localidades”, manifestó el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Desde el jueves, y como parte de la estrategia de sinergia interinstitucional, se pondrá en marcha un puesto de mando unificado con el propósito de articular acciones de prevención y respuesta ante cualquier situación que pretenda alterar el orden.

La Policía Nacional invita a propios y visitantes a vivir las Fiestas de la Independencia con alegría, responsabilidad y cultura ciudadana, acatando las recomendaciones de las autoridades y denunciando oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia, comunicándose a la línea de emergencias 123.