Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha HOY 9 de noviembre
Conozca los resultados y los números ganadores de los premios que entregan las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha para este martes 9 de noviembre.
La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.
Asimismo, los lunes también se juega el ColorLoto, con un premio de $1.720 millones y el Baloto Revancha, con un acumulado de $21.700 millones.
Resultados Lotería de Cundinamarca HOY 9 de noviembre de 2026
Este lunes 9 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.
El resultado del premio mayor en su sorteo es:
Resultados de la Lotería del Tolima HOY 9 de noviembre de 2026
La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.
Este martes HOY 9 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.
El resultado del premio mayor en su sorteo es:
Resultados de MiLoto HOY 9 de noviembre de 2026
Este martes HOY 9 de noviembre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto por 200 millones de pesos.
Resultados del ColorLoto:
Números:
Resultados del Baloto y Baloto Revancha HOY 9 de noviembre de 2026
Baloto
Números:
Superbalota:
Baloto Revancha
Números:
Superbalota:
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...