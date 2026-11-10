La FDA pide incluir advertencias sobre los riesgos oculares por uso frecuente de Ozempic y Zepbound

La FDA, informó que su análisis sobre los posibles efectos adversos de los medicamentos incluyó información de ensayos clínicos, investigaciones en animales y reportes recopilados después de su comercialización, entre ellos estudios observacionales y casos documentados.

Por su parte, las farmacéuticas Eli Lilly y Novo Nordisk no se pronunciaron de inmediato ante las consultas realizadas por Reuters.

La preocupación por los posibles efectos de estos tratamientos ya había sido abordada el año pasado por el comité de seguridad de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que advirtió que el uso de Wegovy y Ozempic podría estar relacionado, en circunstancias excepcionales, con la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica (NAION), una enfermedad que puede provocar pérdida de visión. Esta fue la primera ocasión en que una autoridad reguladora reconoció oficialmente esta posible reacción adversa.

De acuerdo con las estimaciones de la EMA, la complicación podría presentarse en aproximadamente una de cada 10.000 personas que hayan recibido semaglutida (componente que imita una hormona natural), durante al menos un año. Este compuesto es el principio activo de Wegovy y Ozempic, así como de Rybelsus, otro medicamento de Novo Nordisk utilizado para tratar la diabetes.

Los antecedentes también incluyen casos registrados en Dinamarca. El organismo encargado de indemnizar a pacientes afectados por tratamientos médicos informó que cuatro personas recibieron compensaciones después de experimentar pérdida de visión tras utilizar medicamentos GLP-1 fabricados por Novo Nordisk.

A estas alertas se suma una investigación de gran escala publicada en 2025, que examinó la evolución de cerca de 175.000 pacientes con diabetes tratados con semaglutida y comparó sus resultados con los de un grupo de tamaño similar que recibió otros medicamentos. Los hallazgos indicaron que, después de dos años de tratamiento, las personas que utilizaron fármacos de la familia GLP-1 presentaron más del doble de riesgo de desarrollar NAION frente a quienes recibieron tratamientos de otras clases.

Además, se confirman ya 15 casos en Estados Unidos de 136 personas que tomaron como estudio para evaluar la problemática que está ocasionando estos tipos de medicamentos.

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