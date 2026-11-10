Cardique activa vigilancia ambiental en la bahía de Cartagena por Festival Náutico

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) fortalecerá las acciones de vigilancia y protección ambiental en la bahía de Cartagena con motivo de la realización del Festival Náutico de las Fiestas de Independencia, uno de los eventos de mayor concentración de embarcaciones y visitantes en los cuerpos de agua de la ciudad.

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A través de su estrategia Ambientic, Cardique dispondrá de una embarcación al servicio de la institucionalidad con funcionarios de diferentes entidades que realizará recorridos de vigilancia antes, durante y después del Festival Náutico, con el objetivo de monitorear las condiciones ambientales de la bahía y detectar oportunamente posibles situaciones que puedan afectar los ecosistemas marinos y los recursos naturales.

Los operativos estarán orientados a identificar posibles infracciones o delitos ambientales, así como situaciones relacionadas con contaminación, disposición inadecuada de residuos, vertimientos, afectaciones a los ecosistemas y otras conductas que puedan generar impactos sobre la bahía.

El despliegue de Cardique hace parte de las acciones de prevención y control que se desarrollan de manera articulada con las autoridades del Distrito de Cartagena, en el marco de la planeación del Festival Náutico.

Trabajo articulado con el Distrito

El director de Cardique, Ángelo Bacci Hernández, destacó que la Corporación viene participando de manera coordinada con el Distrito en la preparación del evento, con el propósito de garantizar que la celebración se desarrolle bajo criterios de responsabilidad ambiental.

“Desde Cardique hemos venido trabajando de manera articulada con el Distrito de Cartagena en la planeación del Festival Náutico, entendiendo que se trata de un evento de gran importancia para la ciudad, pero que también requiere responsabilidad y compromiso con la protección de nuestros ecosistemas. Por eso, tendremos presencia institucional antes, durante y después de la actividad, a través de nuestra estrategia Ambientic y nuestra embarcación, ejerciendo vigilancia y monitoreo permanente en la bahía de Cartagena para detectar oportunamente cualquier situación que pueda constituir una infracción o delito ambiental”, afirmó Bacci Hernández.

El funcionario agregó que el propósito es garantizar que la celebración pueda desarrollarse sin poner en riesgo los ecosistemas y recursos naturales de la ciudad.

“Queremos que los cartageneros y visitantes disfruten de estas fiestas, pero que lo hagan de manera responsable y cuidando nuestra bahía, que es patrimonio natural de todos. La vigilancia ambiental será permanente y estaremos atentos a cualquier situación que requiera nuestra intervención o la actuación de las autoridades competentes”, señaló el director de Cardique.

Ciudadanía también podrá reportar afectaciones

Como complemento a las labores de vigilancia en el territorio, Cardique invita a la ciudadanía, turistas, navegantes y asistentes al Festival Náutico a convertirse en aliados de la protección ambiental mediante la aplicación Ambientic.

A través de esta herramienta, los ciudadanos pueden reportar situaciones que puedan afectar el ambiente y adjuntar fotografías, videos y la ubicación del hecho, información que permitirá generar alertas y facilitar la atención por parte de las autoridades.

La Corporación hizo un llamado a los asistentes a disfrutar de las actividades náuticas de manera responsable, evitando arrojar residuos al agua, realizar vertimientos o desarrollar cualquier actividad que pueda afectar los ecosistemas de la bahía.

Con este despliegue, Cardique reafirma su compromiso con la protección ambiental de la bahía de Cartagena, fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control durante una de las celebraciones con mayor actividad náutica del año.

Cardique invita a disfrutar el Festival Náutico y las Fiestas de Independencia, pero también a proteger la bahía y reportar oportunamente cualquier afectación ambiental.