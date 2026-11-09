Dos hombres vinculados a presuntos delitos sexuales fueron enviados a la cárcel en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a dos hombres, presuntamente comprometidos en delitos sexuales contra menores de edad en Calamar y María La Baja (Bolívar).

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Uno de los procesados es un hombre de 42 años quien en, al menos tres oportunidades, habría accedido carnalmente a la hija de su compañera sentimental, de 12 años.

El material probatorio recaudado por la Fiscalía evidencia que las agresiones se registraron en diciembre de 2020 en una residencia familiar ubicada en el municipio de Calamar. Familiares de la víctima fueron quienes denunciaron los abusos, por parte del padrastro.

Por otros hechos, ocurridos el 1 de noviembre de 2025, en La Palma de Matuya, jurisdicción de María La Baja, fue judicializado un mototaxista de 24 años, señalado de agredir sexualmente a un menor de 13 años a quien transportó hasta su casa. Al parecer, la víctima fue intimidada con asesinar a sus familiares, si contaba lo sucedido.

Entrevistas, valoraciones médico legal y sicológicas entre otras labores de policía judicial permitieron inferir la aparente participación de los supuestos agresores en los referidos hechos. Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional, el pasado 3 de noviembre en Calamar y el 4 de noviembre en María La Baja, respectivamente.

En desarrollo de las audiencias preliminares a los investigados se les imputaron, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas.

Ninguno aceptó los cargos en su contra. Ambos cumplirán medida de aseguramiento en centros carcelarios.