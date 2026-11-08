¿Cómo marcar desde celular a teléfono fijo en Colombia? Lista completa de indicativos por ciudad

La comunicación en el ser humano ha sido un aspecto clave desde las civilizaciones antiguas para avanzar en su desarrollo.

Desde acciones como el habla, la escritura, hasta otras más modernas como los teléfonos y la mensajería instantánea.

Lea más: Esta es la razón por la que el himno nacional en Colombia suena siempre a las 6AM y 6PM en radio

Es de esta manera que cada país ha adaptado cada método a formas ágiles que permitan la fácil comunicación entre sus ciudadanos, Colombia es uno de ellos.

Desde el 28 de agosto de 1884 en Colombia la forma de comunicarse cambió radicalmente con la llegada del teléfono fijo. Máquina que, más de un siglo después, se sigue usando en algunos hogares.

Sin embargo, las formas usarlo ha cambiado. Antiguamente se usaban prefijos como el 03 cuando se marcaba de fijo a celular, y 031 cuando se usaba de celular a fijo.

Desde 2021, en septiembre, cambio. En Caracol Radio le contamos.

¿Cómo marcar desde celular a teléfono fijo en Colombia?

Desde el 1 de septiembre de 2021 se implementó la marcación única nacional en Colombia con la que se unifica la longitud de los números telefónicos fijos y móviles a 10 dígitos, modificando la forma de marcar.

Desde esa fecha, para marcar de fijo a celular no se necesita ningún prefijo, solo número móvil completo. Por el otro lado, para marcar de celular a fijo se usa el prefijo 60, más el indicativo de una ciudad y luego sí el número móvil.

Sin embargo, los números son diferentes para las ciudades en el país.

Lista completa de indicativos por departamento

Los indicativos aplican por departamento, por lo que solo debe saber de cuál hace parte su ciudad para saber cuál es el número.

Bogotá y Cundinamarca: 601 (Indicativo local: 1)

601 (Indicativo local: 1) Cauca, Nariño y Valle del Cauca: 602 (Indicativo local: 2)

602 (Indicativo local: 2) Antioquia, Córdoba y Chocó: 604 (Indicativo local: 4)

604 (Indicativo local: 4) Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre : 605 (Indicativo local: 5)

: 605 (Indicativo local: 5) Caldas, Quindío y Risaralda: 606 (Indicativo local: 6)

606 (Indicativo local: 6) Arauca, Norte de Santander y Santander: 607 (Indicativo local: 7)

607 (Indicativo local: 7) Amazonas, Boyacá, Casanare, Caquetá, Guaviare, Guainía, Huila, Meta, Tolima, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada: 608 (Indicativo local: 8)

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: