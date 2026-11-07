Policía recuperó celular de turista brasileño víctima de hurto por un taxista en Cartagena

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles 4 de noviembre, cuando el ciudadano extranjero habría tenido un inconveniente con un taxista. Las circunstancias del caso son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.

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De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez, la institución acompañó al turista desde el momento en que reportó lo sucedido y lo orientó para interponer la respectiva denuncia.

A partir de ese momento, investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) utilizaron herramientas tecnológicas y fuentes humanas para establecer dónde se encontraba el equipo. Finalmente, el celular fue recuperado y entregado al propietario por el comandante de la Policía Metropolitana.

Según las autoridades, el dispositivo había quedado en poder de una tercera persona. Entretanto, el taxista señalado ya fue identificado y se espera obtener una orden judicial de captura. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del presunto hurto y determinar las responsabilidades correspondientes.

Policía reportó recuperación de 392 celulares

La institución también informó que, en lo corrido de 2026, ha recuperado 392 teléfonos celulares en Cartagena. Además, reportó una disminución del 28 % en los casos de hurto de estos dispositivos, equivalente a 219 casos menos, según sus registros.

Tras recibir su teléfono, el turista expresó su agradecimiento por el acompañamiento de las autoridades y manifestó su sorpresa por haberlo recuperado antes de regresar a Brasil.

«Yo no me imaginaba que iba a tener mi celular de vuelta. [...] Yo no puedo creer que tengo mi teléfono, tengo que agradecer a la Policía por el trabajo que hicieron arduamente por mí», expresó el visitante.

El caso continúa bajo investigación, mientras las autoridades avanzan en las actuaciones judiciales contra el conductor señalado.