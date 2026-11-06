Cartagena se alista para vivir el XVII Desfile de la Independencia y las Diversidades

En el marco de La Fiesta que Nos Une y la conmemoración de la Independencia, Cartagena se prepara para celebrar el XVII Desfile de la Independencia y las Diversidades, una tradición festiva que cumple 17 años visibilizando el amor, la inclusión y los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Más que una celebración, esta jornada se consolida como la reivindicación del derecho a existir y brillar con orgullo en un territorio de libertad y respeto.

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El recorrido iniciará a las 6:00 p. m. desde Las Bóvedas y avanzará por las calles del Centro Histórico hasta llegar a la emblemática Plaza de los Coches, con la participación de comparsas, colectivos artísticos, activistas, representantes de la comunidad diversa y delegaciones invitadas.

La organización del evento se lidera de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Mesa Técnica LGBTQ+ y la Mesa Civil de la Diversidad de Cartagena, reafirmando el compromiso institucional con una sociedad equitativa e incluyente.

La directora general del IPCC, Shirley Tuñón Vásquez, subrayó el impacto cultural y patrimonial de esta jornada en el Centro Histórico.

“El Desfile de la Independencia y las Diversidades es un espacio fundamental para el reconocimiento de la pluralidad que nos enriquece como sociedad. Desde el IPCC respaldamos estas expresiones donde el arte, la creatividad y la memoria colectiva se unen para reivindicar los derechos y la identidad de las comunidades diversas”, expresó Tuñón Vásquez.

Por su parte, Johanna Ordosgoitia, asesora de la Oficina de Asuntos para la Mujer y Equidad de Género, señaló: ”En el marco de la Fiesta que nos Une, este desfile es producto del diálogo y construcción entre los colectivos LGBTIQ+y la Administración Distrital, además, es una invitación a reconocer que nuestra mayor riqueza está en la diversidad que nos representa. Cartagena es una ciudad construida desde múltiples historias, identidades y expresiones que enriquecen nuestra cultura. Celebrar juntos nuestras tradiciones también significa encontrarnos desde el respeto, el reconocimiento, valorando nuestras diferencias y reafirmando que todas las personas tienen un lugar en esta fiesta y en la sociedad que construimos”.

La Administración Distrital y las entidades organizadoras extienden una cordial invitación a todos los cartageneros y visitantes a sumarse con sus banderas, atuendos festivos y espíritu de tolerancia a esta gran cita con la inclusión, este domingo 8 de noviembre a las 6:00 p. m. en Las Bóvedas.