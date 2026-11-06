Capturaron en Cartagena y Medellín a dos rusos buscados por Estados Unidos por narcotráfico

Los detenidos fueron identificados como Oleg Khazov y Vitali Zhikarev. Sus capturas estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, con el apoyo de la Armada Nacional y la agencia antidrogas estadounidense DEA.

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Los procedimientos se realizaron en el muelle de Cartagena, Bolívar, donde fue detenido Khazov, y en el sector de El Poblado, en Medellín, donde fue capturado Zhikarev.

De acuerdo con la investigación, los dos extranjeros harían parte de una red integrada por ciudadanos colombianos y europeos, con operaciones en la Costa Atlántica y el Golfo de Urabá. La organización presuntamente utilizaba embarcaciones tipo velero para camuflar y transportar cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades señalan que Khazov tendría la función de coordinar la logística de los envíos de droga, mientras que Zhikarev presuntamente se encargaba de conseguir y adecuar los veleros, además de organizar sus tripulaciones.

La investigación también los relaciona con un cargamento de 77 kilogramos de cocaína descubierto por las autoridades estadounidenses el 25 de mayo de 2025, en Metairie, Luisiana.

Ambos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y sus capturas serán comunicadas por vía diplomática a las autoridades estadounidenses, que deberán formalizar las solicitudes de extradición por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.