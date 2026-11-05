Horóscopo del profesor Salomón HOY 5 de noviembre 2026: ¿la suerte económica a favor de Escorpio?
El profesor Salomón compartió las predicciones del tarot y el horóscopo para este 5 de noviembre de 2026. Descubra qué le deparan los astros a su signo en el plano económico, además de los números de la suerte para esta jornada.
El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 5 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que este año puede ser de desafíos y logros rápidos; por ello, hay que dejar las cosas negativas y continuar.
El número de la suerte para los festejados será el 2976 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió tomar ocho granos de arroz, envolverlos en un billete y guardarlo en la billetera hasta el próximo 5 de noviembre.
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Recomendaciones del día según el profesor Salomón
- Color del día: Violeta.
- Número del día: 7820.
- Recomendación: Hay que desyerbar las plantas del hogar.
- Código sagrado para la protección: Repetir 88829, para la abundancia económica.
- Fruta: Patilla.
- Decreto del día: “Salud, dinero y amor están bien en mi vida”.
- Lectura recomendada: Salmo 90.
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Horóscopo y tarot del día de HOY 5 de noviembre:
Aries
Hay que tener fuerza de voluntad para alcanzar lo que se quiere. No hay que permitir que el miedo se apodere de uno; aunque las cosas no salgan como se espera, es importante seguir adelante. Quienes quieran fortalecer su situación laboral podrían encontrar oportunidades importantes. Algunos también podrán realizar viajes que les traerán satisfacciones y proyecciones positivas.
- Número de la suerte: 4398
Leo
Podrían llegar nuevas oportunidades de trabajo o de negocios, así como bendiciones importantes. Algunos recibirán un dinero que estaban esperando. También podrían reaparecer situaciones o personas del pasado, por lo que será importante cerrar esos ciclos para alcanzar una mayor tranquilidad.
- Número de la suerte: 1233
Sagitario
Podría llegar dinero en cantidades más que suficientes. Sin embargo, hay que aprender a manejar el mal genio para tomar las decisiones correctas. Algunos recibirán propuestas de emprendimiento; será importante analizarlas y evaluar qué tan viables son antes de dar el siguiente paso.
- Número de la suerte: 7068
Cáncer
Hay que tomarse las cosas con calma y avanzar despacio, para que todo pueda salir bien. Quienes estén buscando una oportunidad laboral o un ascenso deben intentarlo. También podría llegar un dinero extra que les brinde tranquilidad y ayude a calmar los nervios.
- Número de la suerte: 0388
Escorpio
Las decisiones y correcciones que se están realizando podrían traer resultados positivos. Es importante controlar el mal genio, pues podría generar bloqueos o estancamientos. Hay que analizar hacia dónde se quiere llegar y actuar con serenidad. También podría llegar una suma importante de dinero.
Número de la suerte: 0278
Piscis
Los documentos relacionados con asuntos de justicia que estaban estancados podrían resolverse a su favor. También llegarán nuevas oportunidades de viajar. Algunos podrían considerar nuevas inversiones relacionadas con finca raíz.
- Número de la suerte: 3390
Tauro
Hay que romper con las situaciones negativas y evitar atarse a algo o a alguien que impida seguir adelante. En el amor, es importante definir las cosas y no permitir que la autoestima se vea afectada. En el ámbito laboral, hay que poner mayor compromiso y dedicación para conservar la estabilidad.
- Número de la suerte: 0970
Virgo
Hay que prestar atención a la salud, especialmente a los pulmones y la garganta. También es importante controlar el mal genio; cuando algo no les guste, deben expresarlo con calma y evitar que la rabia los domine. Algunos podrían tener un golpe de suerte en los proyectos que tienen en mente.
- Número de la suerte: 4088
Capricornio
Podrían presentarse varios cambios en diferentes aspectos de la vida, y estos podrían ser positivos. Los cambios traerían suerte en el nuevo camino, con mayor estabilidad y mejores resultados en el dinero, la salud y el amor.
- Número de la suerte: 1117
Géminis
Los proyectos que tienen en mente podrán llevarse a cabo, pero es importante mantener la calma y la paciencia. Hay situaciones familiares que deben solucionarse, y será conveniente hacerlo pronto. También podrían tener la suerte a su favor en los juegos de azar.
- Número de la suerte: 7098
Libra
Algunos podrían tener situaciones relacionadas con finca raíz que traerían resultados positivos. Otros tendrán buena suerte en el ámbito laboral. También podría llegar la firma de un documento importante con resultados favorables.
- Número de la suerte: 1462
Acuario
La salud, el dinero y el amor podrían tener buenos resultados, y habrá motivos para celebrar. También podría llegar un viaje que les brinde descanso. Como recomendación, el profesor Salomón invita a visitar una iglesia para cultivar la espiritualidad.
- Número de la suerte: 3455
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