Horóscopo del profesor Salomón HOY 5 de noviembre 2026: ¿la suerte económica a favor de Escorpio?

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor) // imagen del horóscopo tomada de Getty Imagenes (Autora: sarayut Thaneerat)

El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este jueves 5 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que este año puede ser de desafíos y logros rápidos; por ello, hay que dejar las cosas negativas y continuar.

El número de la suerte para los festejados será el 2976 y, como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió tomar ocho granos de arroz, envolverlos en un billete y guardarlo en la billetera hasta el próximo 5 de noviembre.

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Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: Violeta.

Violeta. Número del día: 7820.

7820. Recomendación: Hay que desyerbar las plantas del hogar.

Hay que desyerbar las plantas del hogar. Código sagrado para la protección: Repetir 88829, para la abundancia económica.

Repetir 88829, para la abundancia económica. Fruta: Patilla.

Patilla. Decreto del día: “Salud, dinero y amor están bien en mi vida”.

“Salud, dinero y amor están bien en mi vida”. Lectura recomendada: Salmo 90.

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Horóscopo y tarot del día de HOY 5 de noviembre:

Aries

Hay que tener fuerza de voluntad para alcanzar lo que se quiere. No hay que permitir que el miedo se apodere de uno; aunque las cosas no salgan como se espera, es importante seguir adelante. Quienes quieran fortalecer su situación laboral podrían encontrar oportunidades importantes. Algunos también podrán realizar viajes que les traerán satisfacciones y proyecciones positivas.

Número de la suerte: 4398

Leo

Podrían llegar nuevas oportunidades de trabajo o de negocios, así como bendiciones importantes. Algunos recibirán un dinero que estaban esperando. También podrían reaparecer situaciones o personas del pasado, por lo que será importante cerrar esos ciclos para alcanzar una mayor tranquilidad.

Número de la suerte: 1233

Sagitario

Podría llegar dinero en cantidades más que suficientes. Sin embargo, hay que aprender a manejar el mal genio para tomar las decisiones correctas. Algunos recibirán propuestas de emprendimiento; será importante analizarlas y evaluar qué tan viables son antes de dar el siguiente paso.

Número de la suerte: 7068

Cáncer

Hay que tomarse las cosas con calma y avanzar despacio, para que todo pueda salir bien. Quienes estén buscando una oportunidad laboral o un ascenso deben intentarlo. También podría llegar un dinero extra que les brinde tranquilidad y ayude a calmar los nervios.

Número de la suerte: 0388

Escorpio

Las decisiones y correcciones que se están realizando podrían traer resultados positivos. Es importante controlar el mal genio, pues podría generar bloqueos o estancamientos. Hay que analizar hacia dónde se quiere llegar y actuar con serenidad. También podría llegar una suma importante de dinero.

Número de la suerte: 0278

Piscis

Los documentos relacionados con asuntos de justicia que estaban estancados podrían resolverse a su favor. También llegarán nuevas oportunidades de viajar. Algunos podrían considerar nuevas inversiones relacionadas con finca raíz.

Número de la suerte: 3390

Tauro

Hay que romper con las situaciones negativas y evitar atarse a algo o a alguien que impida seguir adelante. En el amor, es importante definir las cosas y no permitir que la autoestima se vea afectada. En el ámbito laboral, hay que poner mayor compromiso y dedicación para conservar la estabilidad.

Número de la suerte: 0970

Virgo

Hay que prestar atención a la salud, especialmente a los pulmones y la garganta. También es importante controlar el mal genio; cuando algo no les guste, deben expresarlo con calma y evitar que la rabia los domine. Algunos podrían tener un golpe de suerte en los proyectos que tienen en mente.

Número de la suerte: 4088

Capricornio

Podrían presentarse varios cambios en diferentes aspectos de la vida, y estos podrían ser positivos. Los cambios traerían suerte en el nuevo camino, con mayor estabilidad y mejores resultados en el dinero, la salud y el amor.

Número de la suerte: 1117

Géminis

Los proyectos que tienen en mente podrán llevarse a cabo, pero es importante mantener la calma y la paciencia. Hay situaciones familiares que deben solucionarse, y será conveniente hacerlo pronto. También podrían tener la suerte a su favor en los juegos de azar.

Número de la suerte: 7098

Libra

Algunos podrían tener situaciones relacionadas con finca raíz que traerían resultados positivos. Otros tendrán buena suerte en el ámbito laboral. También podría llegar la firma de un documento importante con resultados favorables.

Número de la suerte: 1462

Acuario

La salud, el dinero y el amor podrían tener buenos resultados, y habrá motivos para celebrar. También podría llegar un viaje que les brinde descanso. Como recomendación, el profesor Salomón invita a visitar una iglesia para cultivar la espiritualidad.

Número de la suerte: 3455

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