Resultados de las loterías de Cundinamarca, Tolima, ColorLoto y Baloto Revancha HOY 03 de noviembre

Resultado Lotería Cundinamarca, Tolima y MiLoto HOY 28 de septiembre: números ganadores y premios. Getty Images

La Lotería de Cundinamarca y la Lotería del Tolima se juegan todos los lunes al mismo tiempo a las 10:30 de la noche, de allí que este día sea conocido como ‘lunes millonario’.

Asimismo, los lunes también se juega el ColorLoto, con un premio de $1.720 millones y el Baloto Revancha, con un acumulado de $21.700 millones.

Resultados Lotería de Cundinamarca HOY 03 de noviembre de 2026

Este martes 03 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería de Cundinamarca por un premio mayor de $10.000 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es: 4827 de la serie xxx.

Vea los resultados de los otros premios de la Lotería de Cundinamarca aquí:

Resultados de la Lotería del Tolima HOY 03 de noviembre de 2026

La Lotería del Tolima se juega todos los lunes a las 10:30 de la noche, al mismo tiempo que la Lotería de Cundinamarca, de allí que este día sea catalogado como el ‘lunes millonario’.

Este martes HOY 03 de noviembre de 2026 se jugó la Lotería del Tolima por un premio mayor de $3.500 millones.

El resultado del premio mayor en su sorteo es: xxx de la serie xxx.

Resultados de MiLoto HOY 03 de noviembre de 2026

Este martes HOY 03 de noviembre de 2026 se jugó el acumulado de MiLoto por 200 millones de pesos.

Resultados del ColorLoto:

Números: xx - xx - xx - xx - xx.

Resultados del Baloto y Baloto Revancha HOY 03 de noviembre de 2026

Baloto

Números: xx - xx - xx - xx - xx.

Superbalota: xx .

Revancha

Números: xx - xx - xx - xx - xx.

Superbalota: xx .

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