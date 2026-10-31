Mujeres Todoterreno fue presentado en Cartagena: impulsará formación y oportunidades de mujeres

Con el propósito de fortalecer las capacidades de las mujeres y abrir nuevas oportunidades de formación en oficios del sector de la construcción, la concesionaria Ecosistemas del Dique, de Sacyr, realizó en Cartagena el lanzamiento de Mujeres Todoterreno Dique, una iniciativa dirigida a las mujeres de los territorios de influencia del proyecto de Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique.

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Mujeres Todoterreno es una iniciativa de Sacyr que nació en la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. A partir de esta experiencia, llega al Caribe con una apuesta por la formación, el reconocimiento del talento femenino y la reducción de barreras para la participación de las mujeres en oficios tradicionalmente desempeñados por hombres.

Una alianza para fortalecer capacidades

Durante el encuentro se formalizó el compromiso de trabajo conjunto mediante la firma del acuerdo de cooperación con el SENA, orientado a impulsar procesos de formación y fortalecimiento de capacidades para las mujeres de las comunidades vinculadas al proyecto.

La jornada permitió compartir el caso de éxito de Mujeres Todoterreno en Buga, cuyos aprendizajes y resultados constituyen un referente para el desarrollo de esta nueva etapa en el Caribe.

Como parte del lanzamiento, se realizó la entrega simbólica de cascos a 20 mujeres del territorio, un acto que representa el inicio de un camino de aprendizajes, retos y oportunidades, así como el reconocimiento de su capacidad para asumir nuevos roles en el sector de la construcción.

Con Mujeres Todoterreno Dique, Sacyr y Ecosistemas del Dique fortalecen la articulación con instituciones y autoridades locales para promover la participación de las mujeres y contribuir al desarrollo de capacidades en las comunidades del Canal del Dique.