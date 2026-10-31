Día del Dulce y puente festivo de Todos los Santos será custodiado por 1.622 policías en Bolívar

Octubre se despide entre disfraces, calabazas, dulces y las sonrisas de miles de pequeños que esperan con ilusión una de las noches más alegres del año. Mientras las familias preparan sus celebraciones y otros alistan las maletas para disfrutar del puente festivo, 1.622 hombres y mujeres policías tienen una misión especial: cuidar que la alegría regrese sana y salva a casa.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con este propósito, el Departamento de Policía Bolívar puso en marcha el dispositivo de seguridad denominado “En el Día del Dulce, cuidarnos es tarea de todos”, que se extenderá durante el puente festivo de Todos los Santos, con acciones de prevención, vigilancia y acompañamiento ciudadano.

El despliegue contempla presencia uniformada en parques, plazas, zonas comerciales, sectores residenciales, corredores viales y lugares de mayor concentración de personas, donde se fortalecerán las actividades de control para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes.

La primera recomendación está dirigida a los padres de familia: acompañar permanentemente a sus hijos durante los recorridos, evitar que se separen del grupo y enseñarles a identificar a los uniformados en caso de necesitar ayuda. Una noche de diversión no debe convertirse en una angustia familiar.

También se aconseja verificar que los dulces recibidos estén debidamente empacados, no aceptar alimentos de procedencia desconocida y procurar que los disfraces permitan caminar y observar sin dificultades. Los menores deben transitar por espacios iluminados y bajo la supervisión de un adulto responsable.

Para quienes aprovecharán estos días de descanso y tomarán las carreteras, la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar hace un llamado a revisar las condiciones mecánicas de los vehículos, respetar los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad y evitar conducir bajo los efectos del alcohol.

La prevención también comienza en el hogar. Antes de salir, es importante asegurar puertas y ventanas, evitar divulgar ausencias prolongadas en redes sociales y mantener comunicación con vecinos o personas de confianza. Un pequeño descuido puede facilitar la acción de los delincuentes.

En establecimientos comerciales, sitios turísticos y espacios de entretenimiento, las autoridades recomiendan proteger los objetos personales, evitar las aglomeraciones innecesarias y reportar cualquier comportamiento sospechoso. La línea de emergencias 123 estará disponible para atender los requerimientos ciudadanos.

“Queremos que cada niño disfrute de sus dulces, que cada familia comparta con tranquilidad y que quienes salgan de viaje regresen sanos y salvos. Nuestros 1.622 policías estarán al servicio de los bolivarenses, pero la seguridad también necesita del compromiso de todos. El mejor regalo que podemos darles a nuestros hijos es proteger su vida”, expresó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Así, entre la magia de los disfraces, el movimiento de las carreteras y los encuentros familiares, la institución reafirma su compromiso con la protección de la vida. Porque detrás de cada niño que sonríe hay una familia que lo espera, y detrás de cada uniforme, un hombre o una mujer que trabaja para que Bolívar viva esta celebración en paz.